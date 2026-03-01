Oggi si disputano le partite di Eccellenza alle ore 15, con il match tra K Sport Montecchio Gallo e Fermana. Il presidente della K Sport commenta l'incontro definendolo una sfida importante e afferma che la squadra è pronta ad affrontarla. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della giornata nel campionato.

Si gioca su tutti in campi alle ore 15. K Sport Montecchio Gallo- Fermana. A presentarci lo scontro diretto è il presidente della K Sport Enrico Tiboni: "Ci aspetta una sfida importante, ma siamo pronti. Questo gruppo ha dimostrato carattere, determinazione, tanta voglia di crescere, e ora vuole confermarsi davanti al nostro pubblico. Giochiamo in casa, con il sostegno dei nostri tifosi: i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo per dare tutto, lottare su ogni pallone e regalare una prestazione all’altezza. L’obiettivo è chiaro: fare punti, restare pienamente in corsa e continuare ad inseguire il nostro sogno con convinzione, coraggio e gran spirito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In Eccellenza è il giorno del big match: K Sport-Fermana. Tiboni: "L’obiettivo: continuare ad inseguire il nostro sogno"

Il big match di Eccellenza. La Fermana sfida il TrodicaE’ il giorno tanto atteso al Bruno Recchioni: alle 15 si gioca la super sfida di Eccellenza tra Fermana e Trodica.

Al Recchioni va in scena il big match di Eccellenza. ’Giornata Canarina’, la Fermana chiama a raccolta i tifosi"Il tuo sostegno conta" e "Tutti allo stadio" sono i due slogan social scelti dalla Fermana per presentare la gara di domenica prossima con il...

NEXT MATCH 24° GIORNATA CAMPIONATO ECCELLENZA K Sport Montecchio Gallo vs. Fermana FC 1° marzo Ore 15 Stadio comunale Spadoni Montecchio (via Mazzini, snc) 400 biglietti disponibili a Casa Fermana venerdì dalle 17 alle 20, s - facebook.com facebook