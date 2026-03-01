In Eccellenza è il giorno del big match | K Sport-Fermana Tiboni | L’obiettivo | continuare ad inseguire il nostro sogno

Oggi si disputano le partite di Eccellenza alle ore 15, con il match tra K Sport Montecchio Gallo e Fermana. Il presidente della K Sport commenta l'incontro definendolo una sfida importante e afferma che la squadra è pronta ad affrontarla. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della giornata nel campionato.

Si gioca su tutti in campi alle ore 15. K Sport Montecchio Gallo- Fermana. A presentarci lo scontro diretto è il presidente della K Sport Enrico Tiboni: "Ci aspetta una sfida importante, ma siamo pronti. Questo gruppo ha dimostrato carattere, determinazione, tanta voglia di crescere, e ora vuole confermarsi davanti al nostro pubblico. Giochiamo in casa, con il sostegno dei nostri tifosi: i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo per dare tutto, lottare su ogni pallone e regalare una prestazione all’altezza. L’obiettivo è chiaro: fare punti, restare pienamente in corsa e continuare ad inseguire il nostro sogno con convinzione, coraggio e gran spirito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

