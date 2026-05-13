E' un piano di smantellamento Caso Electrolux l' attacco di Malan

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori dell'Electrolux sono al centro di una crescente tensione dopo che l'azienda ha presentato un nuovo piano industriale. Secondo quanto comunicato, il progetto include la chiusura di uno stabilimento e il licenziamento di un numero significativo di dipendenti. La notizia ha suscitato reazioni nelle rappresentanze sindacali, che hanno annunciato manifestazioni e proteste per opporsi alle decisioni dell'impresa. La situazione rimane critica mentre si aspetta una risposta ufficiale dalle autorità competenti.

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I lavoratori dell'Electrolux sono nell'occhio del ciclone. L'azienda ha annunciato il suo piano industriale che prevede 1.700 operai a rischio disoccupazione. Se n'è parlato nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 13 maggio su Rete4. In collegamento c'era Lucio Malan che ha descritto la posizione del governo e le prossime mosse dell'esecutivo.     "1.700 operai Electrolux rischiano la disoccupazione" L'intervento di Lucio Malan a #4disera pic.twitter.com3BzxYzckZ1 — 4 di sera (@4disera) May 13, 2026         "Il ministro Urso è intervenuto subito e ha espresso solidarietà ai lavoratori che si sono trovati in questa situazione da un giorno all'altro.🔗 Leggi su Iltempo.it

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