È tornato l' inverno in Trentino | temperature a picco e arriva pure la neve

L'inverno è tornato in Trentino con un calo delle temperature nella giornata di mercoledì 13 maggio, che si sono attestare a livelli ben inferiori alla media stagionale. La diminuzione dei valori termici ha portato anche la prima neve in alcune zone della regione, segnando un cambiamento improvviso rispetto alle condizioni climatiche recenti. La situazione ha coinvolto diverse località, con temperature che sono scese sotto le medie del periodo.

Si potrebbe quasi dire “Bentornato, inverno”. Il motivo? Il crollo delle temperature registrato nella giornata di mercoledì 13 maggio con minime sensibilmente inferiori alla media. A Trento Laste si sono misurati 6° a fronte di una media di 11°. E non è finita qua, perché a causa dell’arrivo di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Como é o clima em janeiro no Trentino-Alto Adige, casa das Dolomitas

Notizie correlate

Leggi anche: Coda d'inverno, temperature a picco e torna la neve sul casertano

Piogge e rovesci in arrivo in Trentino. E in quota torna pure la neveGiorni di instabilità in arrivo in Trentino, già a partire da oggi, martedì 5 maggio.

Temi più discussi: Maltempo, torna l’inverno in Alto Adige: neve, grandine e centinaia di fulmini; Colpo di coda dell'inverno in Trentino Alto Adige: freddo improvviso e neve sulle montagne per i Santi di Ghiaccio; Bollettino valanghe Euregio, inverno tragico con 40 vittime e 34 feriti; Valanghe, conclusi i turni diurni delle unità cinofile del nucleo elicotteri: È stato un inverno impegnativo.

[Thread dei Risultati] Tour delle Alpi - Tappa 2 (2.pro) - reddit.com reddit

Un tragico inverno sulle montagne dell’Euregio: 40 vittime delle valangheLa stagione appena conclusa ha registrato numeri molto pesanti tra incidenti, feriti e persone travolte, nettamente al di sopra della media: in Trentino i morti sono stati sei. Decisivi il manto nevos ... giornaletrentino.it

62 valanghe con 4O vittime lo scorso inverno tra Innsbruck e TrentoCon 40 vittime e 34 feriti in 62 valanghe, le statistiche sugli incidenti questo inverno nel territorio dell'Euregio Trentino - Alto Adige -Tirolo risultano superiori alla media. (ANSA) ... ansa.it