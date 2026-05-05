Da oggi, martedì 5 maggio, il Trentino si prepara a giorni di maltempo con piogge e rovesci che interesseranno principalmente l’arco alpino. Le correnti sudoccidentali umide stanno attraversando la regione, portando precipitazioni che si protrarranno nelle prossime ore. In quota, si prevede anche il ritorno della neve, dovuta alle condizioni atmosferiche in evoluzione. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza da parte delle autorità meteorologiche.

Giorni di instabilità in arrivo in Trentino, già a partire da oggi, martedì 5 maggio. Sull’arco alpino, infatti, si sta registrando il passaggio di correnti sudoccidentali umide che caratterizzeranno le prossime ore. Ma che cosa accadrà, nello specifico, nei cieli nostrani? La risposta arriva da.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Neve in Trentino Alto Adige: cadono i primi fiocchi

Notizie correlate

Leggi anche: Meteo, piomba il maltempo nel weekend in Trentino. E torna pure la neve

In arrivo piogge, freddo e neve anche a bassa quota, ma nel week end assaggio di primaveraCi sarà un peggioramento con piogge e neve a bassa quota giovedì, ma poi arriva un anticiclone in rinforzo e nel weekend ci sarà un assaggio di...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Pioggia e rovesci in arrivo in Friuli, ma per il primo maggio torna il bel tempo; ? Piogge e rovesci in arrivo in Trentino. E in quota torna pure la neve; Meteo - Settimana instabile o perturbata con piogge e temporali ma non per tutti. Ecco le regioni più colpite dal maltempo.; Pioggia, temporali e temperature in picchiata, a Milano sta per cambiare tutto: le previsioni.

Piogge e rovesci in arrivo in Trentino. E in quota torna pure la neveGiorni di instabilità in arrivo in Trentino, già a partire da oggi, martedì 5 maggio. Sull’arco alpino, infatti, si sta registrando il passaggio di correnti sudoccidentali umide che caratterizzeranno ... trentotoday.it

Meteo Italia: piogge e maltempo in arrivo da mercoledì 5 maggio. Ecco le previsioniClima perturbato con piogge e temporali diffusi al Centro-Nord, mentre tempo variabile al Sud con temperature oltre i 25°. meteo.it

#meteo #FVG Cielo coperto con piogge sparse e intermittenti da deboli a moderate, più probabili nella parte centrale della giornata. Quota neve a circa 2300 metri. Temperature massime in deciso calo. x.com

#Meteo #Sardegna #5maggio - Nubi in progressivo aumento con deboli piogge pomeridiane in assorbimento. Venti deboli e mari poco mossi. Temperature medie comprese tra 16 e 19°C. - facebook.com facebook