Coda d' inverno temperature a picco e torna la neve sul casertano

Nella giornata del 26 marzo, nel casertano si sono registrate temperature molto basse a causa di una forte diminuzione termica tipica della fine dell'inverno. Nel pomeriggio, una nevicata si è verificata a Roccamonfina, con i fiocchi bianchi che sono scesi sul centro abitato. La neve ha coperto le zone circostanti, portando alla caduta di precipitazioni nevose in diverse aree della provincia.

L'evento atmosferico registrato a Roccamonfina. Sorpresa tra i residenti: "Incredibile" Il crollo delle temperature per la coda d’inverno porta nuovamente la neve nel casertano. Nel pomeriggio di oggi, 26 marzo, una nevicata è stata registrata a Roccamonfina con i fiocchi bianchi che sono caduti sul paese. La nevicata ‘fuori stagione’ ha suscitato sorpresa tra i residenti che hanno immortalato l’evento atmosferico, con i video che sono stati rilanciati attraverso i social. “Incredibile, nevica il 26 marzo”, si sente nella clip. Sulla Campania, come previsto dagli esperti di 3bmeteo nei giorni scorsi, sono in arrivo correnti artiche che porteranno a forti venti e un tracollo termico che ci porterà indietro di due mesi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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