È sempre Cartabianca il ministro Valditara si arrabbia e telefona in diretta Il colpevole di tutto? Del Debbio

Durante una puntata del programma televisivo, il ministro ha chiamato in diretta, mostrando una reazione di disappunto. La conversazione si è focalizzata su un episodio legato al talk show, che sembra aver suscitato forti emozioni nel rappresentante del governo. La discussione ha coinvolto anche un altro commentatore, considerato da alcuni il responsabile di quanto accaduto. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e media, evidenziando il ruolo del programma nel suscitare reazioni di questo tipo.

“E’ sempre Cartabianca” è diventato il talk preferito dai ministri. Oddio, preferito si fa per dire. Di certo il più seguito, quello che scatena le maggiori reazioni, che spinge a prendere il cellulare e a chiamare in diretta.Due settimane fa era toccato a Carlo Nordio, intervenuto per smentire.🔗 Leggi su Today.it

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