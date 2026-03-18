Durante una puntata di Cartabianca, Del Debbio ha ricordato a Schlein di non dimenticare gli scandali verificatisi negli ultimi anni all’interno del Consiglio. Ha sottolineato l’importanza di considerare quei fatti senza dimenticare gli episodi passati. La conduttrice ha introdotto il dibattito evidenziando le questioni sollevate, invitando a riflettere sui temi più recenti legati alla politica e ai comportamenti istituzionali.

"Non bisogna dimenticare gli scandali che sono avvenuti negli ultimi anni all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, ci sono libri, ci sono inchieste, ci sono intercettazioni eccetera, che dimostrano che l'autorevolezza di questo Consiglio superiore della magistratura è minata alla base dal comportamento non di tutti ma di una buona parte dei suoi componenti": il giornalista Paolo Del Debbio, uno dei volti di punta di Mediaset, lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4, parlando del tema della riforma della giustizia durante un confronto con la segretaria del Pd Elly Schlein, anche lei ospite del talk. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - È sempre cartabianca, Del Debbio a Schlein: "Cosa non bisogna dimenticare"

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