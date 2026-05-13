È morto lo studente precipitato da un balcone di Lignano

Un giovane studente di Monopoli è deceduto in ospedale a Udine dopo essere caduto da un balcone di un hotel di Lignano il 3 maggio scorso. La morte è stata comunicata nelle ultime ore, settimane dopo l'incidente. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze della caduta. La famiglia del ragazzo si trova ora ad affrontare il dolore della perdita.

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