È morto Jason Collins il primo giocatore NBA a fare coming out | aveva 47 anni
È morto Jason Collins, noto per essere stato il primo giocatore NBA a fare coming out, all’età di 47 anni. La diagnosi di glioblastoma, un tumore cerebrale aggressivo, era stata comunicata a novembre 2025. Dopo aver ricevuto la diagnosi, si era recato a Singapore per sottoporsi a terapie sperimentali non approvate negli Stati Uniti. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.
. Era stato colpito da un glioblastoma, un tumore al cervello: a novembre 2025 aveva reso nota la diagnosi ed era volato a Singapore per sottoporsi a terapie sperimentali non ancora autorizzate negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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