È morto Gaetano Bandiera il boss della ' ndrangheta a Rho
È deceduto Gaetano Bandiera, riconosciuto come uno dei principali leader storici della 'ndrangheta nella regione Lombardia, con un ruolo di rilievo nella locale di Rho. La sua morte è stata confermata da fonti giudiziarie e investigative. Bandiera era noto per aver avuto un ruolo di primo piano nelle attività dell'organizzazione criminale nella zona. La notizia si aggiunge alle vicende giudiziarie legate all'area.
È morto Gaetano Bandiera, considerato tra i capi storici della 'ndrangheta in Lombardia e in particolare della locale di Rho (Milano). Aveva 78 anni e si trovava agli arresti domiciliari. I funerali si sono celebrati martedì 12 maggio.Le minacce dei boss (audio)La condanna per Infinito e il nuovo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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