Morto il boss della ‘ndrangheta | 30 anni di carcere e misteri

Domenico Belfiore, noto boss della ‘ndrangheta, è morto a 74 anni dopo aver trascorso 30 anni in carcere. La causa della sua morte deriva dalle complicanze di una lunga malattia, che ha segnato la fine di una figura chiave nel traffico di droga e nelle attività criminali della regione. Belfiore aveva passato decenni a gestire il suo impero clandestino, lasciando numerosi interrogativi sulle sue operazioni. La sua scomparsa apre nuovi spazi di riflessione sulle vicende della criminalità organizzata.

Un boss che ha fatto la storia della ‘ndrangheta. Domenico Belfiore, boss della ‘ndrangheta condannato all’ergastolo per l’omicidio del giornalista Bruno Caccia a Torino nel 1983, è morto a 74 anni. La notizia arriva dopo 30 anni di carcere, trascorsi in gran parte dietro le sbarre e poi agli arresti domiciliari per motivi di salute. Belfiore, sempre proclamatosi innocente, era considerato un punto di riferimento della mafia calabrese al Nord Italia. La sua morte chiude un capitolo oscuro della criminalità organizzata, ma lascia aperte molte domande sul suo ruolo effettivo nell’omicidio Caccia e sulle dinamiche interne alla ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

