È morto Donald Gibb l’indimenticabile Orco di La rivincita dei nerds | aveva 71 anni

Da cinemaserietv.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Gibb, l’attore americano entrato nell’immaginario collettivo per aver interpretato Frederick Aloysius  Palowaski, detto Orco nella commedia cult del 1984 La rivincita dei nerds, è morto nella sua abitazione in Texas il 12 maggio 2026 all’età di 71 anni. La famiglia ha confermato la notizia attraverso un comunicato diffuso alla stampa americana, aggiungendo che è morto a causa di complicazioni di salute, non meglio specificate.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Bamlett & Lunny’s RIP service! (@r.i.p.s) La sua imponente figura di quasi due metri e la capacità di pronunciare con energia travolgente la battuta “Nerds!” hanno reso Orco uno dei personaggi più memorabili del cinema degli anni Ottanta.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Donald Gibb Cause of Death | Revenge of the Nerds Actor | Full Life Story, Net Worth & lifestyle!

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