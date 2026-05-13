E' morto Dario Corallo l' illustratore geniale che ha reso irriverente la grafica editoriale siciliana

È scomparso a 66 anni Dario Corallo, illustratore e grafico noto per il suo lavoro nel settore editoriale siciliano. Ha lavorato come dipendente presso il Giornale di Sicilia, contribuendo con le sue illustrazioni alla grafica delle pubblicazioni. La sua morte è stata annunciata recentemente e ha lasciato un segno nel panorama artistico locale.

E' morto a 66 anni Dario Corallo, illustratore e grafico, è stato dipendente del Giornale di Sicilia. Nel corso della sua carriera ha curato impaginazioni e collaborato alla realizzazione di vignette e contenuti grafici che hanno accompagnato le pagine del quotidiano. “La notizia della sua.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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