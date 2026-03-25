Il cane anarchico la gatta eroina e il pappagallo irriverente | gli animali fantastici che il cantautore italianano morto a 91 anni ha incontrato nella sua vita
Gino Paoli, il cantautore italiano scomparso all’età di 91 anni, ha condiviso la sua vita con diversi animali. Tra questi, un cane considerato anarchico, una gatta definita eroina e un pappagallo descritto come irriverente. Questi animali sono stati presenti nelle sue storie e nelle sue canzoni, accompagnandolo nel corso degli anni.
C i sono artisti che raccontano il mondo attraverso i loro occhi, cogliendo la realtà così com’è. E poi c’è Gino Paoli. Un uomo che ha osservato il mondo con la pancia. Con un sguardo romantico, triste e nostalgico. Dai fiori di Milano alla gatta nella soffitta genovese in cui abitava quando faceva ancora il grafico, i protagonisti delle sue canzoni sono dettagli colti tra la confusione. Paoli ha scelto la poesia e l’immaginazione. Nella sua vita ha fatto tanti incontri, ma i più imprevedibili e fantastici sono stati quelli con i suoi animali. Gino Paoli: vita, amori, Sanremo e canzoni. guarda le foto C’era una volta Ciacola. Tra tutte le storie che costellano la sua vita, quella di Ciacola è forse la più sorprendente, a metà tra realtà e leggenda. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Articoli correlati
Leggi anche: È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: “Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”
Leggi anche: Morto il cantautore Gino Paoli: aveva 91 anni
Tutto quello che riguarda cane anarchico
Discussioni sull' argomento Anarchici morti a Roma: Costruivano una bomba. Il laboratorio segreto, il palo (forse) fuggito e l'ipotesi di un attentato; L’allerta scattata dopo gli scontri di piazza, Tajani: C’è un fronte che crea tensione; Terrorismo, il ricatto allo Stato: anarchici in guerra. Sara e Alessandro morti combattendo; Anarchici morti, per chi era la bomba? L'ipotesi di un attacco mirato, i possibili obiettivi e il timore di altri cani sciolti pronti a...
Anarchici morti, per chi era la bomba? L'ipotesi di un attacco mirato, i possibili obiettivi e il timore di altri cani sciolti pronti a colpireUn casolare abbandonato sventrato da un’esplosione, due corpi estratti dalle macerie e un interrogativo che inquieta gli investigatori: quale fosse ... msn.com
Radicale, anarchico...triste. Arrabbiato con il mondo, rude, malinconico. Gino Paoli L'uomo che ha vissuto per sessant'anni con un proiettile a fianco al cuore. Gino Paoli Cantore dell'amore e dell'animo umano, con un vissuto da Rockstar! "...Ti lascio una - facebook.com facebook