Gino Paoli, il cantautore italiano scomparso all’età di 91 anni, ha condiviso la sua vita con diversi animali. Tra questi, un cane considerato anarchico, una gatta definita eroina e un pappagallo descritto come irriverente. Questi animali sono stati presenti nelle sue storie e nelle sue canzoni, accompagnandolo nel corso degli anni.

C i sono artisti che raccontano il mondo attraverso i loro occhi, cogliendo la realtà così com’è. E poi c’è Gino Paoli. Un uomo che ha osservato il mondo con la pancia. Con un sguardo romantico, triste e nostalgico. Dai fiori di Milano alla gatta nella soffitta genovese in cui abitava quando faceva ancora il grafico, i protagonisti delle sue canzoni sono dettagli colti tra la confusione. Paoli ha scelto la poesia e l’immaginazione. Nella sua vita ha fatto tanti incontri, ma i più imprevedibili e fantastici sono stati quelli con i suoi animali. Gino Paoli: vita, amori, Sanremo e canzoni. guarda le foto C’era una volta Ciacola. Tra tutte le storie che costellano la sua vita, quella di Ciacola è forse la più sorprendente, a metà tra realtà e leggenda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cane anarchico, la gatta eroina e il pappagallo irriverente: gli animali fantastici che il cantautore italianano, morto a 91 anni, ha incontrato nella sua vita

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Tutto quello che riguarda cane anarchico

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