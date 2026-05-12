A poche settimane dalla fine del programma, Ciro Solimeno ha annunciato di aver scelto una delle corteggiatrici. La decisione è stata comunicata durante l’ultima registrazione, dopo settimane di incontri e confronti con le altre pretendenti. La puntata del programma ha mostrato il momento della scelta e le reazioni delle persone coinvolte. La trasmissione continuerà a seguire gli sviluppi della relazione tra i due protagonisti.

A poche settimane dalla conclusione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta. Nel corso della registrazione odierna del dating show condotto da Maria De Filippi, il tronista di Pompei ha scelto chi tra le due corteggiatrici rimaste nel suo parterre voleva conoscere al di là delle telecamere. Alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, durante il quale non sono mancate diverse polemiche, il ragazzo ha scelto di fidanzarsi con la siciliana Elisa Leonardi. Come si evince dai profili social della trasmissione, quest’ultima gli ha risposto “sì”, dando il via alla loro storia d’amore. Niente da fare, invece, per la romana Martina Calabrò, che è stata scartata, dopo mesi di corteggiamento, dal tronista.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne

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