È iniziato il festival di Cannes

È iniziato il festival di Cannes con una serata di apertura che ha visto la presenza di numerosi ospiti. Tra le persone fotografate durante l'evento ci sono registi, attori e modelle come Peter Jackson, Elijah Wood, Demi Moore, Jane Fonda e Heidi Klum. Le immagini mostrano i partecipanti che si sono riuniti sul red carpet per la cerimonia inaugurale, con abiti eleganti e sorrisi. La manifestazione continuerà nei prossimi giorni con proiezioni e incontri.

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Ieri è iniziata la 79esima edizione del festival del cinema di Cannes, che si concluderà sabato 23 maggio con l’assegnazione della Palma d’oro, uno dei premi più importanti del cinema internazionale. Il film d’apertura del festival è stato La vénus électrique, una commedia romantica fuori concorso del regista francese Pierre Salvadori. Durante la cerimonia inaugurale è stata assegnata la Palma d’oro alla carriera al regista neozelandese Peter Jackson, famoso soprattutto per la trilogia del Signore degli Anelli. A consegnargli il premio è stato l’attore Elijah Wood, che nella saga interpreta il protagonista Frodo Baggins. Tra le altre persone...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - È iniziato il festival di Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Da Faradi ad Almodovar: ecco il Festival di Cannes Notizie correlate Il Festival di Cannes 2026 non è ancora iniziato, ma fa già discutere per almeno tre motiviIl festival di Cannes 2026, a pochi giorni dall’apertura, ha annunciato un evento speciale per i 25 anni di Fast & Furious, una mossa che sembra... Festival di Cannes 2026, presentato il programma ufficiale: l’Italia resta fuoriIl presidente del Festival di Cannes, Iris Knobloch, e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato in conferenza stampa il programma... Temi più discussi: Il Festival di Cannes 2026 non è ancora iniziato, ma ci fa già discutere per almeno tre motivi; Festival di Cannes 2026, al via la 79ª edizione con la cerimonia d'apertura e il primo film: tutto il programma; Festival di Cannes 2026, il red carpet della prima serata; Festival di Cannes 2026, da Cate Blanchett a Monica Bellucci e Penelope Cruz: tutti i vip attesi sul red carpet. L'attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga è in giuria per il Festival del Cinema di Cannes 2026, che apre ufficialmente domani (12 maggio!) uno sguardo al suo stile audace e a fantasia! reddit Demi Moore a pois colorati a Cannes 2026, la scelta di stile per il primo giorno di FestivalDemi Moore apre Cannes 2026 con uno dei look più originali del Festival: un abito Jacquemus a pois colorati effetto coriandolo che trasforma il photocall in una passerella rétro e giocosa ... dilei.it Festival di Cannes 2026, i look della serata inaugurale: sul red carpet trionfano paillettes e ruchesIeri sera è partita la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star ... fanpage.it