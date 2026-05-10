Il Festival di Cannes 2026 non è ancora iniziato ma fa già discutere per almeno tre motivi

Il Festival di Cannes 2026, ancora in attesa di inizio, sta già attirando l’attenzione per alcune decisioni prese in vista dell’apertura. Tra queste, la comunicazione di un evento speciale dedicato ai 25 anni di una famosa saga cinematografica, scelto evidentemente per incrementare la presenza di star hollywoodiane, che finora sono state poco visibili in questa edizione. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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Il festival di Cannes 2026, a pochi giorni dall’apertura, ha annunciato un evento speciale per i 25 anni di Fast & Furious, una mossa che sembra studiata per far salire di un pizzico la presenza delle star hollywoodiane, per il resto quasi assenti da questa edizione. La proiezione di mezzanotte in programma il 13 maggio viene accompagnata sul red carpet, tra gli altri, da Vin Diesel, Jordana Brewster e Michelle Rodriguez. Dopodiché toccherà a John Travolta che a 72 anni debutta alla regia con il film Volo notturno per Los Angeles – dal 29 maggio su Apple TV. Altri nomi internazionali di primo piano al festival di Cannes 2026 sono: Demi Moore...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il Festival di Cannes 2026 non è ancora iniziato, ma fa già discutere per almeno tre motivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Emmanuelle, les dessous d'un film Notizie correlate Leggi anche: “Chi entra in casa”. Grande Fratello 2026, il cast fa già discutere: sono nomi particolari Pensioni anticipate 2026, Quota 100 fa ancora discutere: perché?In questi giorni sul portale é riemersa con forza la diatriba circa la Quota 100, una misura che sebbene sia in disuso da anni, in quanto fu solo...