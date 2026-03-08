E' il giorno di Salernitana-Latina | i granata devono vincere e fare pace con i tifosi

Oggi si gioca la partita tra Salernitana e Latina, un match importante per i granata che devono vincere per recuperare il rapporto con i tifosi. La squadra ha in programma di trasformare lo striscione degli ultras in uno stimolo emotivo per ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica. La gara si svolge allo stadio e l'attenzione è alta tra i presenti.

Gli ultras distribuiranno mazzetti di mimose alle donne presenti sui gradoni dell'Arechi. Per motivi logistici, lo faranno simbolicamente in curva. La squadra ieri ha subito la contestazione al Mary Rosy La Salernitana dovrà trasformare lo striscione degli ultras in sprone e slancio emotivo per battere il Latina. Cosmi, l'ambiente, la società, la squadra non ci stanno a fare figuracce. Se questo è acclarato, toccherà oggi ai calciatori granata afferrare i tre punti con una prestazione diversa, senza paura, da riconciliati. A voler forzare il concetto si può dire che anche Serse si unisce i supporter e prolunga in campo, sulla lavagna tattica il contenuto dello striscione esposto ieri all'esterno del centro sportivo Mary Rosy: cercasi palle gol. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

E' il giorno di Salernitana-Cosenza, granata obbligati a vincere: le probabili formazioniIl tecnico Raffaele ha il dubbio Capomaggio: potrebbe anche utilizzarlo nel vecchio ruolo di Cerignola, indietreggiato sulla linea dei difensori La...

Pronostico Salernitana vs Latina – 8 Marzo 2026Il confronto di Serie C tra Salernitana e Latina si gioca l’8 Marzo 2026 alle 14:30 allo Stadio Arechi. Una sfida che mette in evidenza valori tecnici e ... news-sports.it

Salernitana-Latina, i convocati di Cosmi: sei assenti, tra cui Villa e ArenaStampa Al termine della rifinitura pomeridiana, il tecnico della US Salernitana 1919, Serse Cosmi, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Latina Calcio 1932. Rispetto alle ... salernonotizie.it

