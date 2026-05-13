La relazione tra Lukaku e il Napoli si è conclusa in modo negativo, lasciando il club senza il contributo sperato dall’attaccante belga. La separazione è arrivata inaspettatamente, considerando le dichiarazioni di Lukaku a febbraio, quando aveva affermato di sentirsi rinato dopo aver segnato un gol a Verona. La situazione si è evoluta rapidamente, portando alla fine del suo percorso con la squadra partenopea.

È finita male la storia tra Lukaku e il Napoli. In un modo inatteso se solo pensiamo alle parole pronunciate dall’attaccante belga il 28 febbraio dopo il gol segnato quest’anno a Verona: “Prima di venire a Napoli ero morto. Qui sono rinato”. Non l’avesse mai detto. Di fatto, non si è più visto. Con la sosta della Nazionale è scoppiata la grana perché è rimasto in Belgio. Ha rotto con il club. Ha rotto con Antonio Conte. E ora se ne torna in Belgio quando il Napoli è ancora in corsa per la Champions. E Dio solo sa quanto ci sarebbe servito a Pisa in una partita in cui il Napoli deve assolutamente vincere e quindi deve buttarla dentro a ogni costo (pratica quest’anno non semplicissima per la squadra di Conte).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È finita male tra Lukaku e il Napoli: addio Romelu, ti dobbiamo uno scudetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Lukaku-Napoli, è finita: Romelu torna in Belgio, il club aspetta l'offerta giusta

Leggi anche: Romelu Lukaku manda messaggi dal Belgio: “Non sto ignorando niente”. Ma col Napoli è finita

Argomenti più discussi: Lukaku, tanto rumore per nulla. Ma andrà via da Napoli; Lukaku tanto rumore per nulla Ma andrà via da Napoli.

Chi è un giocatore con cui eravamo molto collegati, di cui sei contento che non abbiamo firmato? - reddit.com reddit

Lukaku rientra in Belgio, stagione finita col Napoli: il solo pensiero è recuperare per i MondialiL’attaccante belga non sarà più a disposizione di Conte per questo finale di stagione. In accordo con il club partenopeo, Lukaku proseguirà la riabilitazione in Belgio, nel centro federale della ... fanpage.it

Lukaku-Napoli, è finita: Romelu torna in Belgio, il club aspetta l'offerta giustaL’attaccante proseguirà il recupero dall'infortunio nel centro federale della Nazionale, stavolta con l'accordo della società e senza ulteriori strappi ... gazzetta.it