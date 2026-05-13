È caduto e si è ritirato dal Giro d’Italia | commozione cerebrale condizioni serie

Da sportface.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corridore è caduto durante la prima fase del Giro d’Italia, riportando una commozione cerebrale e condizioni serie. La caduta si è verificata in apertura di gara, prima che la corsa si sviluppasse pienamente, e ha portato alla sua immediata fuoriuscita dalla competizione. La notizia è stata comunicata dagli organizzatori e ha suscitato preoccupazione tra gli atleti e il pubblico presente.

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La caduta è arrivata presto, troppo presto, quando il Giro d’Italia doveva ancora prendere davvero forma e invece ha già perso uno dei nomi più attesi della classifica. Sulla carta era solo la seconda tappa, una di quelle giornate in cui spesso si pensa a stare coperti, evitare guai, arrivare sani al giorno dopo. Invece la strada bagnata in Bulgaria ha trasformato il finale in una trappola, con una maxi-caduta che ha coinvolto quasi trenta corridori e ha lasciato segni pesanti sul gruppo. A farne le spese è stato soprattutto Adam Yates, corridore della UAE Team Emirates-XRG, costretto a lasciare il Giro d’Italia dopo la caduta nella tappa da Burgas a Veliko Tarnovo.🔗 Leggi su Sportface.it

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