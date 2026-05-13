È caduto e si è ritirato dal Giro d’Italia | commozione cerebrale condizioni serie

Un corridore è caduto durante la prima fase del Giro d’Italia, riportando una commozione cerebrale e condizioni serie. La caduta si è verificata in apertura di gara, prima che la corsa si sviluppasse pienamente, e ha portato alla sua immediata fuoriuscita dalla competizione. La notizia è stata comunicata dagli organizzatori e ha suscitato preoccupazione tra gli atleti e il pubblico presente.

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La caduta è arrivata presto, troppo presto, quando il Giro d’Italia doveva ancora prendere davvero forma e invece ha già perso uno dei nomi più attesi della classifica. Sulla carta era solo la seconda tappa, una di quelle giornate in cui spesso si pensa a stare coperti, evitare guai, arrivare sani al giorno dopo. Invece la strada bagnata in Bulgaria ha trasformato il finale in una trappola, con una maxi-caduta che ha coinvolto quasi trenta corridori e ha lasciato segni pesanti sul gruppo. A farne le spese è stato soprattutto Adam Yates, corridore della UAE Team Emirates-XRG, costretto a lasciare il Giro d’Italia dopo la caduta nella tappa da Burgas a Veliko Tarnovo.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Giro d’Italia, Matteo Moschetti costretto a ritirarsi: come sta dopo la commozione cerebraleIl Giro d’Italia 2026 è ufficialmente partito dalla Bulgaria, ma c’è già un ritiro: Matteo Moschetti dà forfait dopo una commozione cerebrale La... Leggi anche: LIVE Giro: alle 12 la seconda tappa. Dopo la caduta di ieri, commozione cerebrale per Moschetti: non riparte Temi più discussi: Bagnaia, un problema tecnico dietro alla caduta: cosa è successo; MotoGp, Marquez si frattura un piede per una brutta caduta: operazione a Madrid; La partenza di questo Giro è molto triste per noi: La UAE in ginocchio dopo le cadute; Marquez, guaio doppio: frattura al piede destro, ma devo operare anche la spalla. Salto pure la Spagna. Il bambino è caduto nel parco e abbiamo una visita alla scuola dell'infanzia domani reddit IL GIRO PERDE DUE OTTIMI CORRIDORI Si ritira Wilco Kelderman, coinvolto nella tremenda caduta della seconda tappa. Il corridore della Visma ha provato a resistere qualche giorno, ma evidentemente le sue condizioni non sono sufficienti per continuar x.com Giro d’Italia 2026, tutti i ritirati della seconda tappa: c’è un uomo di classifica. Sfilza di caduti: Yates saluta i sogniLa seconda tappa del Giro d'Italia 2026 è stata condizionata da una caduta quando mancavano 23 chilometri al traguardo di Veliko Tarnovo (Bulgaria): ... oasport.it Il Giro d’Italia perde i pezzi: si ritirano anche Kaden Groves e Wilco KeldermanSi susseguono purtroppo i ritiri in questa prima parte del Giro d'Italia 2026, che ha perso già diverse pedine quando deve ancora concludersi la quarta ... oasport.it