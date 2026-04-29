La Roma ha organizzato un incontro tra il proprietario e l’allenatore per discutere del futuro della squadra. Al centro della riunione c’è la possibilità di portare in rosa il giocatore Dybala. La riunione si svolge mentre si avvicina la fine della stagione in corso, e le parti stanno definendo le strategie per il prossimo anno.

In un clima di febbrile attesa per il finale di stagione, la Roma accelera sulla programmazione del prossimo anno attraverso un vertice decisivo tra la proprietà e Gian Piero Gasperini. Come riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore piemontese ha sollecitato un confronto diretto con Dan e Ryan Friedkin per definire le linee guida della squadra che verrà, con l’obiettivo di blindare alcuni cardini tecnici nonostante le scadenze imminenti. Al centro del dibattito non c’è solo la rincorsa all’Europa che conta, ma la volontà di stabilizzare un progetto che, secondo le richieste del mister, non può prescindere dal talento di Paulo Dybala.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, summit Friedkin-Gasperini: il piano per Dybala

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