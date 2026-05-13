Dumfries scherza con Lautaro in diretta dopo il successo in Coppa Italia | Lauti si era arrabbiato
Dopo la vittoria in Coppa Italia, un giocatore ha scherzato con un compagno in diretta durante un’intervista doppia. Ha fatto notare che l’altro si era arrabbiato con lui, creando un momento di leggerezza dopo la partita. La scena si è svolta immediatamente al termine della finale, con i due giocatori che hanno condiviso qualche battuta davanti alle telecamere.
Dumfries scherza in diretta durante l'intervista doppia con Lautaro al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter: "Lauti si era arrabbiato con me".🔗 Leggi su Fanpage.it
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