Perché Hauge si è arrabbiato dopo il gol all'Inter con chi ce l'aveva | Le cose possono cambiare

Hauge si è arrabbiato dopo aver segnato contro l'Inter a San Siro perché ha ritenuto che un suo compagno non avesse supportato correttamente la giocata. La tensione si è manifestata con un gesto di rabbia, sorprendendo i tifosi presenti. L’ex Milan ha poi spiegato in televisione che la sua reazione nasce da un fraintendimento e che, in futuro, le cose potrebbero cambiare. La scena ha attirato l’attenzione di chi ha seguito il match.

Hauge segna a San Siro contro l'Inter ma si infuria con un compagno di squadra. L'ex Milan spiega in tv il surreale retroscena dietro la sua esultanza polemica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Spalletti non si trattiene dopo Juve-Benfica: “Ci avete fatto due palle così”. Con chi ce l’haDopo la partita tra Juventus e Benfica, Luciano Spalletti ha commentato con tono diretto, facendo riferimento a un episodio passato con il Bodo Glimt. Gianluca Rocchi a Open VAR perde la calma: “Dovresti vedere come m’incazzo”. Con chi ce l’haDurante l’ultimo episodio di Open VAR, Gianluca Rocchi si è lasciato andare a una dichiarazione più emotiva del solito, esprimendo frustrazione per le polemiche sorte dopo Udinese-Lazio. Temi più discussi: Perché Hauge si è arrabbiato dopo il gol all'Inter, con chi ce l'aveva: Le cose possono cambiare; Jens Petter Hauge affonda l’Inter in Champions League; Stramaccioni: Inter, ecco come si ribalta il Bodo. C'è un giocatore che se fermato...; Crollo Inter, il Bodo Glimt vince anche al ritorno e la elimina: 1-2. Idolo di un Paese: il traguardo di Hauge, il bambino della NorvegiaI nerazzurri non riescono nella rimonta: agli ottavi ci andrà il Bodø Glimt. I norvegesi vincono 2-1 e passano il turno ... gianlucadimarzio.com Hauge giustizia l’Inter: l’ex Milan racconta i segreti dell’impresa a fine garaIntervenuto ai microfoni di Sky nel post partita, l'ex Milan Hauge ha raccontato così il passaggio del turno del Bodo Glimt sull'Inter. spaziomilan.it Queste le parole dell'ex rossonero #Hauge a Prime Video dopo il gol segnato in Champions League contro l'#Inter Aspettiamo un gol anche al ritorno Jens - facebook.com facebook