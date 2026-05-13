Dumfries ha espresso soddisfazione dopo la vittoria della Coppa Italia, rilasciando alcune parole al termine della partita. Durante l’intervista, l’olandese ha commentato il suo voto al tecnico dell’Inter, assegnandogli un dieci. Le dichiarazioni sono state fatte in diretta su Mediaset, subito dopo la partita, mentre il giocatore festeggiava con i compagni.

di Alberto Petrosilli Dumfries festeggia la Coppa Italia e dedica parole speciali al tecnico dell’Inter: le dichiarazioni dell’olandese al termine della finale. Dopo il trionfo dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. L’esterno olandese, premiato come migliore in campo dopo una prestazione decisiva all’Olimpico, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo nerazzurro, soffermandosi anche sul momento personale vissuto nelle ultime settimane e sul rapporto con Lautaro Martínez e Cristian Chivu. PAROLE – « Sono contento, sono tornato dopo un momento difficile. Sono felice per la vittoria, per l’assist a Lauti, che si lamentava dei pochi assist (ride, ndr).🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries a Mediaset: «Sono contento. Voto a Chivu? Dieci»

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