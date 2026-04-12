Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Como durante un’intervista trasmessa su Dazn. Ha espresso soddisfazione per i gol segnati e ha commentato la forza della squadra. In merito alla possibilità di vincere lo scudetto, ha risposto in modo simile a quanto detto da un suo compagno, senza aggiungere dettagli ulteriori.

di Giuseppe Colicchia L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Como. Intervenuto nel corso del postpartita di Como Inter, l’esterno dei nerazzurri, Denzel Dumfries, ha commentato così la vittoria ottenuta nel 32° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. RISPOSTA A THURAM CON LA DOPPIETTA DI OGGI – « Sono contento per aver segnato, ma aiutare la squadra è più importante. Oggi abbiamo vinto e sono motto contento. Il Como è una squadra forte, sono molto orgoglioso di come sia andata oggi ». SCUDETTO? – « Sono d’accordo con Bare. Oggi una grande vittoria ma ogni partita conta, bisogna stare focalizzati.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries a Dazn: «Como squadra forte, contento per i gol. Scudetto? Sono d’accordo con Barella e rispondo così»

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