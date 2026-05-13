Due finali per blindare la Champions | i precedenti sorridono al Milan ma c’è un errore da non ripetere

Il Milan si prepara a disputare le ultime partite di campionato con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League, affrontando Genoa e Cagliari. In passato, i rossoneri hanno ottenuto risultati favorevoli nelle sfide decisive per l’ingresso nella massima competizione europea. Tuttavia, ci sono stati anche episodi in cui errori specifici hanno compromesso il risultato finale. La squadra spera di ripetere le prestazioni positive e di evitare gli sbagli che potrebbero mettere a rischio la qualificazione.

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Il Milan ha bisogno di due vittorie nelle ultime due giornate di campionato per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione Champions League. Il primo appuntamento è fissato per lunedì alle 20:45 (data da confermare) a ‘Marassi’ contro il Genoa di Daniele De Rossi. L’ultima giornata, invece, Rabiot e compagni potranno contare sul sostegno di San Siro, pronto ad incitare la squadra anche contro il Cagliari. In questo momento, la squadra di Allegri si trova al quarto posto a quota 67 punti, a pari merito con la Roma, ma in vantaggio negli scontri diretti. Subito dietro il Como, fermo a quota 65. Nel 2020-21, il Milan di Pioli ottenne il secondo posto all'ultima giornata vincendo 2-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Kessié.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Due finali per blindare la Champions: i precedenti sorridono al Milan, ma c’è un errore da non ripetere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video When PRIME AC Milan faced THE GALACTICOS - 2002/03 Notizie correlate Colombo arbitro Lecce Juve, i precedenti sorridono in parte ai bianconeri. Ma ci sono due episodi che hanno provocato tantissime polemichedi Francesco SpagnoloColombo arbitro Lecce Juve, il fischietto lombardo non è stato sempre positivo per quanto riguarda i bianconeri. Bayern-Atalanta: Sportiello para rigore a Kane, ma è da ripetere. Cos’è successo in Champions(Adnkronos) – Primo tempo movimentato all'Allianz Arena di Monaco, durante gli ottavi di ritorno di Champions League tra Bayern e Atalanta. Argomenti più discussi: Promozione Trento.Molvenospor, due finali per blindare il terzo posto; Aston Villa 0-2 West Ham: le ospiti colpiscono nel finale e si prendono la vittoria; Serie A, 36ª giornata al via con Torino-Sassuolo; Academy Ladispoli, ultima chiamata stagionale: contro l’Urbetevere per blindare il quarto posto - Quotidiano. il gladio sta ora entrando nelle fasi finali del test alpha! reddit Parte la volata play off A Vigevano potrebbero bastare due vittorie per blindare il primatoAnche se coach Stefano Salieri non ama particolarmente il tema, pur monitorando strettamente ogni giorno le sue tabelle, è arrivato il momento di fare due conti, a cinque giornate dal termine della ... laprovinciapavese.gelocal.it