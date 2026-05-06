In vista della partita tra Lecce e Juventus, il nome dell'arbitro Colombo, chiamato a dirigere l'incontro, sta attirando l'attenzione. I precedenti tra i due club vedono un bilancio in parte favorevole ai bianconeri, ma ci sono stati due episodi controversi che hanno scatenato numerose polemiche. Il fischietto lombardo ha già diretto incontri in passato, con risultati che non sempre sono stati positivi per la squadra torinese.

di Francesco Spagnolo Colombo arbitro Lecce Juve, il fischietto lombardo non è stato sempre positivo per quanto riguarda i bianconeri. Cosa è successo in passato. La scelta di affidare la direzione di gara ad Andrea Colombo per la prossima sfida della Vecchia Signora in Puglia ha acceso immediatamente il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La designazione del fischietto lombardo riporta infatti a galla una serie di precedenti che, per il club torinese, evocano ricordi tutt’altro che sereni, segnati da risultati altalenanti e decisioni arbitrali che hanno fatto discutere a lungo. Il bilancio complessivo della Juventus con il fischietto della sezione di Como conta undici incroci.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Colombo arbitro Lecce Juve, i precedenti sorridono in parte ai bianconeri. Ma ci sono due episodi che hanno provocato tantissime polemiche

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