Bayern-Atalanta | Sportiello para rigore a Kane ma è da ripetere Cos’è successo in Champions

Durante gli ottavi di ritorno di Champions League all'Allianz Arena di Monaco, il primo tempo si è rivelato molto movimentato. Nel corso della partita, il portiere dell'Atalanta ha parato un rigore calciato da Kane del Bayern, ma l'arbitro ha deciso di far ripetere il tiro. La partita si è poi evoluta con diverse azioni da entrambe le squadre.

(Adnkronos) – Primo tempo movimentato all'Allianz Arena di Monaco, durante gli ottavi di ritorno di Champions League tra Bayern e Atalanta. A metà del primo tempo, un tocco di mano in area di Giorgio Scalvini non viene inizialmente sanzionato dall'arbitro Bastien. Il Var richiama però il direttore di gara al monitor e, dopo revisione, si decide per il calcio di rigore in favore dei bavaresi tra le proteste nerazzurre. Sul dischetto si presenta Harry Kane, ma il suo tentativo viene neutralizzato dalla grande parata di Marco Sportiello. L’esultanza del portiere e della Dea dura pochissimo: il Var interviene ancora, facendo notare come il portiere non avesse entrambi i piedi sulla linea al momento della battuta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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