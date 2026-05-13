DSCH - 120 anni Shostakovich con i Solisti dell' Ensemble Mercadante all' Archivio di Stato di Napoli
Sabato 23 maggio alle ore 12 presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli si terrà un evento musicale dedicato ai 120 anni di Dmitrij Šostakòvič, con interpreti i Solisti dell’Ensemble Mercadante. Questo secondo appuntamento, in collaborazione con l’Archivio di Stato, riprende il format del precedente evento, offrendo un momento di musica e riflessione nel contesto culturale della città.
.Secondo appuntamento in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli, previsto per sabato 23 maggio alle ore 12 presso la Sala Filangieri, ha ancora una volta, sul format del precedente.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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