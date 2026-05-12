I solisti dell’Ensemble Mercadante all’Archivio di Stato di Napoli
Sabato 16 maggio alle 12, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, si svolgerà il primo dei due appuntamenti con i solisti dell’Ensemble Mercadante. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Archivio di Stato. La presentazione avverrà in una sede storica della città, coinvolgendo un pubblico interessato alla musica e alla cultura locale. La seconda data dell’iniziativa è prevista successivamente.
L’Ensemble Mercadante presenta il primo dei due appuntamenti in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli, che si terrà sabato 16 maggio alle ore 12 presso la Sala Filangieri. Protagonisti della mattinata saranno i giovani musicisti dell’Ensemble sotto la direzione di Benedikt Sauer.Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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