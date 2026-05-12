I solisti dell’Ensemble Mercadante all’Archivio di Stato di Napoli

Sabato 16 maggio alle 12, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, si svolgerà il primo dei due appuntamenti con i solisti dell’Ensemble Mercadante. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Archivio di Stato. La presentazione avverrà in una sede storica della città, coinvolgendo un pubblico interessato alla musica e alla cultura locale. La seconda data dell’iniziativa è prevista successivamente.

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