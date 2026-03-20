Nell’anima di Gerry Mulligan spirito jazz tra solisti e ensemble

Un brano musicale interpreta l’anima di Gerry Mulligan, esponente di spicco del jazz, tra solisti e ensemble. Nel frattempo, un capo nativo-americano diffonde un messaggio spirituale attraverso un’anticonvenzionale canzone. Due momenti distinti, entrambi legati alla musica, che mostrano come generi e culture diverse possano comunicare emozioni profonde.

Il toccante messaggio spirituale di un capo nativo-americano, un’anticonvenzionale canzone femminista, un passionale tango, musiche per balletto ispirate a Michael Ende, colonne sonore per film con Ives Montand e Walter Matthau. È davvero inaudito (spesso in prima mondiale assoluta) lo spettacolo dedicato a Gerry Mulligan presentato con successo al teatro Grande di Brescia dal titolo O Great Spirit. Il concerto sull’identità sonora plurima del baritonista americano verrà trasmesso anche a RadioTre Suite ed è quasi certo diventerà un cd. Passo culturalmente giusto per le due ore di musica prodotte con solisti del livello di Javier Girotto e Mario Marzi ed organici di qualità del conservatorio di musica bresciano L. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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