Droni russi su un asilo | finisce la tregua Putin punta sul missile Sarmat
Nelle ultime ore si è registrata un'operazione militare che ha coinvolto droni provenienti dalla Russia su un edificio scolastico. La tregua precedente si è conclusa, con le autorità russe che hanno annunciato il lancio del nuovo missile Sarmat. La decisione di interrompere la pace temporanea e le motivazioni dietro questa scelta sono al centro dell’attenzione. Si discute anche di come il missile possa modificare gli equilibri di sicurezza in Europa.
? Punti chiave Come influenzerà il nuovo missile Sarmat l'equilibrio della sicurezza europea?. Perché la Russia ha scelto di interrompere la tregua proprio ora?. Quale ruolo giocherà la Cina nel determinare la fine del conflitto?. Cosa nasconde la divergenza tra le promesse di Trump e la realtà?.? In Breve Oltre 200 droni russi hanno colpito infrastrutture civili ucraine durante la notte.. Il nuovo missile intercontinentale Sarmat sarà operativo entro la fine del 2026.. Il vice ministro Alexander Grushkoi ha accusato l'Unione Europea di prolungare il conflitto.. Peskov esclude un incontro tra Putin e Zelensky a Mosca dopo i negoziati.. Oltre...🔗 Leggi su Ameve.eu
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