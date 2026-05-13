Droni russi su un asilo | finisce la tregua Putin punta sul missile Sarmat

Nelle ultime ore si è registrata un'operazione militare che ha coinvolto droni provenienti dalla Russia su un edificio scolastico. La tregua precedente si è conclusa, con le autorità russe che hanno annunciato il lancio del nuovo missile Sarmat. La decisione di interrompere la pace temporanea e le motivazioni dietro questa scelta sono al centro dell’attenzione. Si discute anche di come il missile possa modificare gli equilibri di sicurezza in Europa.

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