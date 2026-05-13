Un bar di Sezze sarà chiuso per 15 giorni a seguito di un provvedimento emanato dal Questore di Latina. La decisione è stata presa in seguito alla presenza di persone pregiudicate tra gli avventori e al coinvolgimento in attività legate alla droga. La chiusura temporanea mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire eventuali illeciti nel locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bar di Sezze resterà chiuso per 15 giorni dopo un provvedimento disposto dal Questore di Latina. La misura, adottata nell’ambito dei controlli per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevede la sospensione temporanea della licenza dell’esercizio commerciale. Il provvedimento del Questore. La chiusura è stata disposta ai sensi dell’ articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. A notificare il provvedimento sono stati gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Latina, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Sezze. Le segnalazioni e i controlli.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Droga e pregiudicati tra gli avventori: disposta la chiusura di un bar di Sezze

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