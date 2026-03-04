Irregolarità amministrative e pregiudicati come clienti disposta la chiusura temporanea di un circolo

Stamattina, le forze dell'ordine di Falconara Marittima hanno chiuso temporaneamente un circolo dopo aver riscontrato irregolarità amministrative e aver scoperto che alcuni clienti erano pregiudicati. L'intervento è stato disposto dal Questore della provincia di Ancona, che ha firmato il provvedimento in applicazione delle norme vigenti. La decisione è arrivata al termine di controlli specifici svolti sul territorio.

Il provvedimento del questore seguente ai controlli effettuati da polizia di stato e polizia locale, che hanno riscontrato come le consumazioni venissero servite ad avventori sprovvisti della tessera di socio FALCONARA MARITTIMA - Nella mattinata odierna, la polizia di Stato e la polizia locale di Falconara Marittima hanno dato esecuzione al provvedimento con cui il Questore della provincia di Ancona, ai sensi dell’art. 100 T.u.l.p.s., ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico per 5 giorni. La misura, con finalità esclusivamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico, trae origine da un controllo effettuato lo scorso mese di febbraio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Pregiudicati e ubriachi molesti come clientela, disposta la chiusura temporanea di un localeLa misura cautelare presa dal Questore dopo diverse segnalazioni e una situazione di allarme sociale venutasi a creare, motivata anche dai ripetuti...

Giarre, chiusura temporanea per un bar del centro: era un ritrovo per i pregiudicatiI carabinieri della stazione di Giarre hanno eseguito un provvedimento di sospensione delle autorizzazioni, per la durata di 7 giorni, nei confronti...

Irregolarità e pregiudicati. Tre barbieri nel mirino. Per uno scatta l’interdizioneSaloni da barbiere irregolari. Tre quelli a cui, su disposizione del questore, sono stati messi i sigilli. Due attività, che si trovano rispettivamente a ridosso del centro storico e a Borgo Rivo, ... lanazione.it

Botte e pregiudicati nel locale. Sette giorni di stop al JungleSigilli al circolo di via Roma dopo i controlli della polizia che hanno riscontrato diverse irregolarità. Un 19enne è finito all’ospedale con il setto nasale rotto dopo un’aggressione. Un’aggressione ... ilrestodelcarlino.it

VILLORBA (TV). ASILO NIDO IRREGOLARE, 17 BIMBI MANDATI A CASA I bambini, da uno a cinque anni, sono stati immediatamente riaffidati alle famiglie. Riscontrate irregolarità sanitarie e amministrative: maxi multa da 7.500 euro. Attività dell’asilo nido im facebook