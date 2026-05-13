Droga e pregiudicati nel locale | chiuso un bar a Sezze
Un bar è stato chiuso temporaneamente a Sezze con un provvedimento della durata di 15 giorni adottato dal questore. La decisione è stata presa nell’ambito di controlli sugli esercizi pubblici, mirati a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza. Durante le verifiche sono stati riscontrati problemi legati alla presenza di sostanze stupefacenti e di pregiudicati nel locale. La sospensione della licenza è stata comunicata alle autorità competenti.
Un bar è stato temporaneamente chiuso a Sezze; un provvedimento, quello della sospensione della licenza per 15 giorni, assunto dal questore nell’ambito delle attività di prevenzione e dei controlli svolti sugli esercizi pubblici al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e che è stato.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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