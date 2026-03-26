Il coach Lorenzo Bernardi ha annunciato che, a partire dalla prossima stagione, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della squadra femminile di pallavolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alla conclusione del suo incarico con la formazione in questione. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni di questa scelta.

L'ufficialità è arrivata con un comunicato stringato della società, che ringrazia "Lorenzo per i tre anni trascorsi insieme" Dalla prossima stagione, infatti, il tecnico trentino non sarà più l'allenatore delle azzurre. La notizia ufficiale dell'esonero è arrivata con un comunicato stringato della società sportiva in cui si legge che "la Società Agil Volley comunica che dalla stagione 2026-2027 il signor Lorenzo Bernardi non sarà l'allenatore della Igor Gorgonzola Novara Volley. Ringraziamo Lorenzo per i tre anni trascorsi insieme e gli auguriamo un futuro ricco di successi professionali". Bernardi era arrivato a Novara a maggio 2023, prendendo il posto di Stefano Lavarini sulla panchina della Igor, per la prima volta alla guida di una squadra di volley femminile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Volley, coach Bernardi lascia la Igor: dalla prossima stagione non sarà più l'allenatore delle azzurre

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