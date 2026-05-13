A Corto Pancaldi si è svolto l’evento “Dozza in armonia”, che ha coinvolto studenti, genitori e cittadini in attività condivise. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno collaborato in diversi momenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola e comunità. L’evento ha visto la partecipazione di diverse fasce d’età, con momenti dedicati a laboratori e incontri collettivi.

I ragazzi sono più felici quando la scuola, le famiglie e la comunità si impegnano per gli stessi obiettivi. Abbiamo intervistato genitori e nonni che hanno confermato il valore delle associazioni che danno vita alla zona e collaborano con la scuola. La maggioranza partecipa alle iniziative di ’Dozza in armonia 2.0’. L’associazione organizza attività ricreative e culturali nello spazio verde di Corte Pancaldi, vicino alla scuola: molte famiglie si divertono insieme in occasione di Halloween, dell’ultimo dell’anno, o delle feste scolastiche. In tanti affermano che durante questi momenti le persone crescono e fanno comunità. Una mamma dice che "promuovere l’aggregazione aiuta a contrastare la dispersione sociale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Dozza in armonia’, l’evento a Corto Pancaldi

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