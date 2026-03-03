L' armonia emotiva - Evento sui Colli Euganei
Quando è stata l’ultima volta che ti sei fermato davvero ad ascoltarti? A respirare con calma, a lasciare spazio alle emozioni, a sorprenderti semplicemente di ciò che senti? Ti invitiamo a vivere un’esperienza unica sui Colli Euganei, in provincia di Padova: una camminata nella natura pensata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Annabella scomparsa: le ricerche sui Colli EuganeiScomparsa nel nulla da cinque giorni, a bordo di una bicicletta trovata in una zona residenziale e con un cellulare che da 96 ore risulta spento.
Escursione sul Monte Gemola - Colli Euganei a 6 zampeTerzo appuntamento invernale di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in ... padovaoggi.it
Cena e pranzo a tema sui colli Euganei: la proposta del weekend a La Roccola di Cinto EuganeoUn fine settimana dedicato al romanticismo e ai sapori autentici dei Colli Euganei. L’Azienda Agricola La Roccola invita a celebrare l’amore attraverso un’esperienza sensoriale che unisce la ... padovaoggi.it