Dove si lavora meglio a Milano? La classifica delle 15 aziende modello del 2026

A Milano, alcune aziende si distinguono per le condizioni di lavoro offerte nel 2026. La classifica delle quindici aziende migliori si basa su fattori come benefit, sistemi di welfare, possibilità di smart working, ferie e permessi extra. Si considerano anche aspetti legati alla credibilità, al rispetto e alla coesione, con una leadership aperta e manager che forniscono feedback regolari e mantengono un rapporto diretto con i dipendenti.

Benefit e un sistema di welfare concreto. Fiducia, merito, smart working, ferie e permessi extra. Ma anche credibilità, rispetto e coesione in presenza di una leadership accessibile, con manager che offrono back frequenti e un dialogo diretto con i collaboratori. Sono i pilastri su cui si.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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