Negli ultimi decenni, le donne del nostro Paese hanno visto cambiare il proprio ruolo, passando da lavori legati alla fatica fisica a spazi di maggiore autonomia. I lavatoi in pietra, simbolo di un passato di duro lavoro, oggi sono conservati come testimonianze storiche. Questi luoghi raccontano un percorso di trasformazione che ha coinvolto generazioni e stili di vita.

Il tempo restituito: la fine della fatica Fino a pochi decenni fa, la storia delle donne del nostro Paese era legata ai lavatoi in pietra, monumenti di una fatica fisica costante che oggi sopravvivono come patrimonio architettonico e monito storico. Portare l'acqua direttamente nelle case è stato un primo passo verso l'uguaglianza: ha significato restituire tempo alla società, trasformando un onere manuale in una risorsa accessibile. Mentre nel nostro Paese questa transizione è ormai parte della memoria storica, a livello globale la sfida è drammaticamente attuale. In molte aree del mondo, 1,8 miliardi di persone non hanno ancora acqua potabile in casa e l'onere della raccolta grava quasi esclusivamente sulle donne in due famiglie su tre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla fatica alla fiducia: dove l’acqua scorre, l’uguaglianza cresce

