Ara Lumiere lancia la collezione Wounds of Gold, un progetto che trasforma cicatrici in elementi di design, con forme, strutture e luci. Il brand di moda sostenibile, fondato da Kulsum Shadab Wahab, si concentra sulla valorizzazione di segni personali attraverso l’arte e il vestire. La collezione mette in evidenza materiali e tecniche che evidenziano le cicatrici come parte integrante della creazione.

Un tema che riflette a pieno il progetto che è alla base di Ara Lumiere, che vede impiegate esclusivamente donne sopravvissute ad attacchi con acido, le quali sono coinvolte in ogni fase della creazione. Non si tratta di una collaborazione simbolica, ma di una scelta organica che unisce artigianalità, formazione e indipendenza economica. La collezione prende forma proprio da questa esperienza concreta, trasformando la memoria in linguaggio visivo. Le cicatrici non vengono nascoste né attenuate; diventano costruzione, superficie, architettura del capo. Linee irregolari, interruzioni materiche e contrasti tattili traducono in forma l’idea di resilienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ara Lumiere presenta la collezione Wounds of Gold: anche una cicatrice può diventare forma, struttura e luce

