Dopo l' alluvione la sfida continua | il Microcredito Caritas resta in campo per le famiglie fino al 2028
Dopo l’alluvione di maggio 2023, il Microcredito Caritas continuerà a offrire supporto alle famiglie fino al 2028. Originariamente previsto come intervento temporaneo, ora rappresenta un elemento stabile della rete di tutela sociale della regione. La decisione di prolungare l’attività conferma l’impegno a favore di chi si trova in difficoltà dopo il disastro naturale, trasformando il progetto da misura straordinaria a componente strutturale del sistema di assistenza locale.
Non più solo un intervento straordinario legato al fango del maggio 2023, ma un “pilastro” della rete di protezione sociale romagnola. Il Microcredito Caritas è stato ufficialmente prorogato fino al 31 dicembre 2028. La firma della nuova convenzione tra le Diocesi, la Fondazione San Matteo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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