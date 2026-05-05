Puglia | 1,1 miliardi per il welfare microcredito per le famiglie

In Puglia sono stati stanziati 1,1 miliardi di euro destinati al welfare e al microcredito per le famiglie. I fondi verranno distribuiti tra le diverse aree della regione, con alcune zone che riceveranno una quota maggiore. Nei prossimi tre anni, i settori prioritari includeranno il sostegno alle famiglie, l’assistenza sociale e il rafforzamento delle iniziative di microcredito. La ripartizione dei fondi sarà definita in base alle esigenze specifiche di ciascuna area.

? Cosa scoprirai Come verranno ripartiti i fondi tra le diverse zone della Puglia?. Quali settori riceveranno la priorità assoluta nei prossimi tre anni?. Chi potrà accedere ai prestiti fino a 10 mila euro?. Come influirà il microcredito sulla stabilità delle famiglie tarantine?.? In Breve Piano 2026-2028 presentato a Taranto dall'assessore Cristian Casili e dal senatore Mario Turco.. Microcredito sociale per famiglie con prestiti fino a 10mila euro per crisi temporanee.. Risorse Just Transition Fund destinate a Taranto per salute e transizione occupazionale.. L'assessora Sabrina Lincesso punta su interventi preventivi contro la dispersione scolastica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia: 1,1 miliardi per il welfare, microcredito per le famiglie Notizie correlate Un aiuto per chi è in difficoltà, in Puglia arriva il 'microcredito sociale': al via la nuova misura, come funzionaUna mano tesa per chi, spesso escluso dai canali tradizionali del credito, si trova ad affrontare un momento di difficoltà. Il welfare per le famiglie. Congedo extra e bonusUn mese di congedo parentale aggiuntivo, retribuito al 100% dall’azienda, per neopapà e neomamme. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Welfare, la svolta della Puglia: 1,1 miliardi per ridisegnare i servizi sociali; Dalla Puglia 1,1 miliardi per il sociale, Taranto al centro del nuovo piano regionale. Le foto; Presentato a Taranto il Piano sociale Puglia, 1.1 miliardi in campo; Welfare in Puglia, un miliardo di euro per le politiche sociali: presentato il nuovo piano 2026-2028. Welfare in Puglia, un miliardo di euro per le politiche sociali: presentato il nuovo piano 2026-2028La Puglia lancia la nuova strategia triennale per il welfare. Dall'invecchiamento attivo al microcredito sociale, ecco come la Regione punta a rivoluzionare il welfare territoriale con il coinvolgimen ... baritoday.it Presentato a Taranto il Piano sociale Puglia, 1.1 miliardi in campoE' stato presentato a Taranto il VI Piano regionale delle Politiche sociali 2026-2028 della Regione Puglia, con una dotazione complessiva di 1,1 miliardi di euro. (ANSA) ... ansa.it TORREMAGGIORE CELEBRA L’ECCELLENZA DELL’OLIO: premiati i migliori produttori di Puglia - facebook.com facebook