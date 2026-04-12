Maliseti Seano-Viaccia | aria di grande derby

È tutto pronto per il ventisettesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria. La partita tra Maliseti e Seano-Viaccia è stata annunciata come uno dei match più attesi di questa giornata. Le squadre sono arrivate all’appuntamento con la volontà di ottenere punti importanti, e gli allenatori hanno preparato le rispettive formazioni in vista di questa sfida. Le tifoserie sono già presenti allo stadio, creando un’atmosfera di grande attesa.

Tutto pronto per il ventisettesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si comincia alle 15:30 odierne, con le società di Prato e provincia chiamate una volta di più a dare il 110%: mancano solamente quattro giornate al termine della "regular season", in palio ci sono altri dodici punti. Si comincia dalla Prima Categoria e dal girone B, confronto interessante per la Pietà: gli uomini di coach Trupia, terzi in classifica, riceveranno il Monsummano seconda forza del raggruppamento. Al Galleni, invece, il Prato Nord dovrà misurarsi con la capolista AM Aglianese che non vede l’ora di rendere matematico il salto in Promozione....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maliseti Seano-Viaccia: aria di grande derby Leggi anche: Casale-Maliseti Seano, che sfida nel recupero Casale Fattoria-Maliseti Seano è la super sfida per la salvezzaTutto pronto per la diciottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si comincia oggi alle 15 e le compagini di Prato e provincia...