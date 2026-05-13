A Parma, il fine settimana sarà caratterizzato da un calo delle temperature e dalla pioggia, dopo i venti e le allerte dei giorni precedenti. A partire da venerdì, le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno delle precipitazioni che si protraeranno nei giorni successivi. La situazione è monitorata dagli enti competenti, che forniscono aggiornamenti costanti sulle variazioni del tempo.

Calo delle temperature e nuovamente pioggia a Parma. Dopo il vento e le allerte dei giorni scorsi, da venerdì la situazione torna complicata, secondo le previsioni di 3bmeteo. Sono infatti previste nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Allerta meteo gialla oggi nel Lazio, a Roma forti raffiche di vento: torna la pioggia, temperature in calo

Meteo, l’Anticiclone delle Azzorre lascia l’Italia: in arrivo piogge, vento e brusco calo delle temperatureABBONATI A DAYITALIANEWS Torna il maltempo su gran parte della Penisola L’Anticiclone delle Azzorre si allontana temporaneamente dall’Italia e lascia...

Temi più discussi: Dopo il maltempo, parte la conta dei danni nelle campagne veronesi. E si teme per il weekend; Dopo il vento e le allerte, nel weekend a Parma torna la pioggia. Brusco calo delle temperature. La situazione; Dopo una pausa, tornano rovesci, vento e calo termico; Cosa sono quelle incredibili nuvole apparse dopo il passaggio della tempesta.

Il vento della vita dopo questo non sarà più la stessa x.com

Recensione 5? senza spoiler de Il Nome del Vento reddit

Verona dopo la bufera: alberi abbattuti e tetti volanti. Si contano i danni – VIDEOVerona e la provincia contano i danni dopo il maltempo di lunedì. Dopo il temporale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di lunedì su Verona e provincia, è partita la conta dei danni della violenta ... veronaoggi.it

Dopo la pioggia scatta l'allerta arancione per vento forteIl dispositivo di Regione Lombardia sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 00.00 del 13 maggio. Previste raffiche fino a 80 chilometri orari anche in pianura ... leccotoday.it