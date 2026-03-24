È morto oggi a 91 Gino Paoli, uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana, capace di realizzare incredibili successi in diversi decenni, oltre a musiche per film e brani per noti colleghi. La sua vita è stata lunga, produttiva – punteggiata di incontri fondamentali – e anche di grande sofferenza, come il tentato suicidio. Gino Paoli e Ornella Vanoni a “Che Tempo Che Fa”: la reunion fa impazzire il pubblico X Leggi anche › Stefania Sandrelli e quella passione travolgente per Gino Paoli Gino Paoli è morto: la vita, la musica, la carriera. Gino Paoli nasce in Venezia Giulia nel 1934, per trasferirsi con la famiglia pochi anni dopo nel quartiere genovese di Pegli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una vita di grandi successi e grandi amori, attraversata anche da momenti difficili, come il tentato suicidio

Articoli correlati

La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figliEros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli.

Renzo Arbore: Tra memoria, amori e successi, il racconto di una vita straordinariaRenzo Arbore, icona della televisione italiana, ha sempre avuto una passione per la memoria, un tema che ha attraversato la sua vita e la sua...

Contenuti e approfondimenti su Una vita di grandi successi e grandi...

Temi più discussi: Una vita di studio, sacrifici e grandi soddisfazioni conclusasi tragicamente e ingiustamente in fretta; La vita di Caravaggio raccontata da un fumettista americano; Vite ai margini, travolte dalla Storia: La vita sempre di Elena Varvello; Pulcheria e La vita da grandi: legami familiari come spazi di possibilità.

Irene Grandi, cosa fa oggi: niente figli, due mariti e la nuova vita (oltre la musica)Che fine ha fatto Irene Grandi? Dalla musica al divorzio, passando per yoga e natura: la nuova vita della cantante che parteciperà a Canzonissima 2026. libero.it

Da Canzonissima al Salotto di Domanipress, Irene Grandi si racconta senza filtri: Ho dato più amore al pubblico che alla mia vita privataCerte artiste non hanno bisogno di reinventarsi per restare necessarie. Basta ascoltarle parlare. Irene Grandi appartiene a questa categoria rara: quella di chi, attraversando decenni di musica italia ... domanipress.it

LA TRAGEDIA IN FABBRICA / A perdere la vita Pape Mamour Mbow, addetto al taglio delle lamiere alla Boldrin Anselmo di Caselle di Selvazzano in provincia di Padova - facebook.com facebook

Trovato senza vita in casa a soli 15 anni: aperta un’inchiesta in Calabria x.com