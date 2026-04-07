Durante la domenica di Pasqua, un attore e sua moglie hanno condiviso sui social media la notizia dell’arrivo del loro quarto figlio, un maschietto. La coppia ha reso noto il lieto evento pubblicando un messaggio in cui annunciano la nascita del bambino, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla data o altre informazioni personali. Questo è il primo figlio per la coppia dopo alcune sfide affrontate in passato.

David Henrie e Maria Cahill annunciano l’arrivo del loro quarto figlio, un maschietto, in una notizia condivisa domenica di Pasqua attraverso i social network. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato il 5 aprile, dove l’attore di 36 anni ha rivelato che la moglie, di 35 anni, è attualmente al quinto mese di gravidità. La coppia, che ha già tre figli — Pia di 7 anni, James di 5 e Gemma di 3 — ha descritto questo momento come una sorpresa attesa con. L’immagine pubblicata mostrava un selfie della coppia insieme a una foto di famiglia, nella quale i volti dei tre bambini erano stati coperti da emoji con gli occhi a cuore per proteggere la loro privacy durante l’annuncio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - David Henrie: il miracolo del 4° figlio dopo le grandi sfide

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