Il prezzo dei carburanti continua a salire, con il diesel che supera i 2 euro al litro e la benzina oltre 1,8 euro. La corsa dei prezzi rimane inarrestabile, provocando un impatto diretto sui consumatori italiani. Non ci sono segnali di rallentamento e i costi dei rifornimenti si mantengono elevati, creando un aumento costante delle spese per gli automobilisti.

Passano i giorni ma il prezzo dei carburanti non accenna a frenare la sua corsa che si sta trasformando in un salasso per gli automobilisti italiani. Un trend che va avanti dall’inizio della guerra in Iran e che ha spinto la benzina a oltrepassare la soglia psicologica di 1,8 euro al litro nella media nazionale self service. Si tratta di un livello che non si vedeva da più di un anno. Ben peggiore la situazione del diesel che continua a stabilire, restando ormai stabilmente oltre i 2 euro al litro. Il caro carburanti fa paura. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, basate sui dati comunicati all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self service si attesta in media a 1,802 euro al litro, mentre il diesel arriva addirittura a 2,013 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il caro carburanti è un salasso: inarrestabile la corsa del diesel ormai sopra i 2 euro al litro. Male anche la benzina stabilmente oltre 1,8 euro al litro

