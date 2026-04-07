Durante il giorno di Pasquetta, in un'area di servizio sull'autostrada A22, il prezzo del diesel speciale ha raggiunto i 3,07 euro al litro. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto ai valori registrati in altre zone e si riferisce al prezzo praticato per il carburante venduto al banco. La provincia in cui si è verificato l'aumento si trova in una regione settentrionale del paese.

Il caro petrolio continua la propria corsa e in Alto Adige c’è già il primo distributore con la pompa oltre la soglia psicologica dei 3 euro al litro. Per la precisione 3,07 euro. E pur trattandosi del «Supreme Diesel», un carburante speciale, (il gasolio «base» era offerto a 2,579 euro servito, 2.269 self, dati ministeriali), si tratta dell’ennesima conferma di un rialzo costante, cui nemmeno il taglio delle accise ha posto rimedio.Il record per il primo diesel sopra i tre euro è stato raggiunto nella giornata di Pasquetta in Alto Adige, lungo l’Autostrada A22, nella stazione di servizio di Laimburg Ovest, una ventina di chilometri a Sud di Bolzano, a conferma di un dato generale dell’ultimo periodo che vede la provincia altoatesina tra le più colpite dall’aumento del costo del petrolio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Caro carburanti, diesel speciale sopra i tre euro al litro sull'autostrada A22

Il caro carburanti è un salasso: inarrestabile la corsa del diesel ormai sopra i 2 euro al litro. Male anche la benzina stabilmente oltre 1,8 euro al litroPassano i giorni ma il prezzo dei carburanti non accenna a frenare la sua corsa che si sta trasformando in un salasso per gli automobilisti italiani.

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Carburanti, i prezzi salgono ancora: diesel sopra 2,1 euro. Le regioni più careIl taglio delle accise sui carburanti è stato prolungato dal governo fino al primo maggio. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, durante un Consiglio dei ministri durato 20 minuti che – con un nu ... tg24.sky.it

CARO CARBURANTI A TARANTO: CONFARTIGIANATO DENUNCIA PREZZI FINO A 2,20 EURO La città di Taranto si ritrova nel pieno di un’anomala tempesta sui prezzi del gasolio, con cifre che toccano i 2,20 euro al litro. Confartigianato Taranto ha sollev - facebook.com facebook

Nel mentre il caro carburanti è fuori controllo, con diesel e benzina che raggiungono prezzi mai visti. Lo “sconto” annunciato da Giorgia Meloni si è rivelato una presa in giro. x.com