Este nuovi scavi all’Olmo | si svela il cuore della città romana

In un sito archeologico vicino all’Olmo sono iniziati nuovi scavi che hanno portato alla luce parti del decumano della città romana. Questi lavori seguono un’area che non veniva esplorata da circa cinquant’anni. L’intervento riguarda anche l’area circostante, che sarà riqualificata con la creazione di un nuovo parco pubblico. Le scoperte potrebbero contribuire a comprendere meglio la storia dell’antica insediamento.

? Cosa scoprirai Cosa emergerà dal decumano dopo cinquant'anni di attesa?. Come cambierà l'area dell'Olmo con il nuovo parco pubblico?. Chi guiderà gli scavi per risolvere i misteri del foro?. Quando potrete visitare gratuitamente il cantiere degli archeologi?.? In Breve Nuovi scavi dal 4 al 29 maggio 2026 coordinati dalla professoressa Basso. Visite guidate gratuite per cittadini programmate per il 22 e 29 maggio. Progetto di parco pubblico tra via Olmo e via Salute con l'assessora Andreose. Ricerca basata su indagini iniziate tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Dal 4 al 29 maggio 2026 riprendono ufficialmente gli scavi archeologici nell’area dell’Olmo a Este, un sito fondamentale per ricostruire le origini della città romana dopo cinquant’anni di attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Este, nuovi scavi all’Olmo: si svela il cuore della città romana Notizie correlate Aquileia, sotto i campi la città romana nascosta: nuovi scavi nel sito UnescoAquileia continua a trasformarsi in uno dei più grandi laboratori archeologici del Nord Italia. Aquileia: nuovi scavi rivelano 150 ettari di storia romana nascostaLa città romana di Aquileia, patrimonio Unesco nel cuore del Friuli Venezia Giulia, sta vivendo una fase di intensa attività archeologica e di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Este, dopo cinquant'anni riprendono gli scavi all'area Olmo; Este, riaprono dopo mezzo secolo gli scavi all’Olmo; Si scava nell’ex Olmo per portare alla luce il cuore antico di Ateste; Tivoli: da nuovi scavi emerge un’iscrizione che identifica una basilica citata da Svetonio. Este, dopo cinquant'anni riprendono gli scavi all'area OlmoDal 4 al 29 maggio, la zona sarà oggetti di indagini archeologiche, condotte dal Dipartimento di Culture e Civiltà dell'università di Verona. Venerdì 22 e 29 maggio, invece, spazio alle visite guidate ... padovaoggi.it Neruda e El Che, quando Punta del Este non era solo un paradiso vip. Qui Guevara ruppe con Kennedy. E Rafael Alberti lo scelse per il suo esilio da Franco #ANSA - facebook.com facebook Villa d' Este, Villa Erba, Villa del Grumello e Villa Sucota un week end ruggente per gli appassionati di auto storiche. x.com